Что известно о деле против владельца "Нового потока"

Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево 13 июля по прилете из зарубежной командировки. Его подозревают в мошенничестве, следствие ходатайствует о заключении бизнесмена под стражу.

МВД вменяет ему хищение на сумму $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Мазурова после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. Кредитная организация признана потерпевшей стороной по делу.

Следствие считает, что владелец "Нового потока" совершил преступление в составе организованной преступной группы.

По данным газеты "Коммерсантъ", Мазуров также подозревается в хищении кредитных средств Промсвязьбанка и Абсолют-банка. Общая сумма ущерба составляет более $3 млрд.