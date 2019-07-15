Что известно о деле против владельца "Нового потока"

13 июля в аэропорту Шереметьево задержали владельца компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Он подозревается в мошенничестве.
Что произошло
Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево 13 июля по прилете из зарубежной командировки. Его подозревают в мошенничестве, следствие ходатайствует о заключении бизнесмена под стражу.
МВД вменяет ему хищение на сумму $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Мазурова после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. Кредитная организация признана потерпевшей стороной по делу.
Следствие считает, что владелец "Нового потока" совершил преступление в составе организованной преступной группы.
По данным газеты "Коммерсантъ", Мазуров также подозревается в хищении кредитных средств Промсвязьбанка и Абсолют-банка. Общая сумма ущерба составляет более $3 млрд.
Что известно о подозреваемом и связанных с ним компаниях
Мазуров является основателем и владельцем компании "Новый поток", ключевым активом которой был Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн нефти в год. В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора — Сбербанка.
18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом, обозначив сумму требований по этому делу — 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ — Абсолют-банк, Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar — компании "Сокар Энергоресурс".
В группу также входили Марийский НПЗ, под управлением находился Афипский НПЗ мощностью 6 млн тонн. В мае Афипский НПЗ вошел в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Представитель "Нового потока" пояснил ТАСС, что компания остается управляющим партнером Марийского НПЗ.
Как отреагировали в "Новом потоке"
Компания рассматривает действия в отношении Мазурова как неправомерные, заявили в пресс-службе. Там пояснили, что 11 июля Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал "подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам".
В "Новом потоке" уточнили, что 5 июля следователь Следственного департамента "вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено". "В связи с резким изменением позиции следствия и последующим задержанием Мазурова АО "Новый поток" предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Мазурова", — отмечается в заявлении компании.
В пресс-службе добавили, что Мазуров "никогда не скрывался от следствия, не имел намерений покидать пределы России и проявил полную готовность дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам".