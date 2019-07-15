Три сотрудника скорой помощи пострадали в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате аварии с машиной скорой помощи в Симферопольском районе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Крым.

"Авария произошла 15 июля около 14:30 на 37-м километре автотрассы Симферополь - Николаевка при повороте в сторону Севастополя в Симферопольском районе. В результате ДТП пострадали три человека - водитель машины и два медицинских работника", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог водитель скорой помощи, которая двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, пытался уйти от столкновения с рейсовым автобусом. Сделав резкий маневр, машина скорой опрокинулась и упала на обочину проезжей части. Пациентов в автомобиле медицинской службы не было, она направлялась на вызов.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они оказали первую помощь пострадавшим сотрудникам скорой помощи. Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, дана оценка действий каждого из водителей и принято решение в рамках действующего законодательства.