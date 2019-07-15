Избитую в Ингушетии девочку прооперируют в Москве не раньше, чем через неделю

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Избитая в Ингушетии семилетняя девочка будет прооперирована не раньше, чем через неделю. Пока врачи проводят подготовительные процедуры и оценивают характер травм, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина.
"У девочки наметилась очень небольшая тенденция к уменьшению отека левой руки, уменьшились ожоги на ягодицах. С правой рукой врачи выжидают четкой демаркации процесса - врачи стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. Состояние ран правой руки позволяют это делать, так как признаков влажной гангрены нет, только сухая гангрена. Ожидание операции продлится не меньше недели", - сказала пресс-секретарь.
Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ребенка 5 июля перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.
Обвиняемая в избиении - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке тетей, - была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.