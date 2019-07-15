Мутко: около 38 тыс. человек попали в зону паводка в Иркутской области

ТУЛУН /Иркутская область/, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 38 тыс. человек, по уточненным данным, попали в зону паводка, произошедшего в конце июня в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Сегодня можно сказать, что это 108 населенных пунктов. Это практически восемь районов и где-то под 38 тыс. граждан, которые попали в эту зону", - сказал Мутко.

Он отметил, что выдача пострадавшим социальных выплат по 10 тыс. рублей практически завершена.

Вице-премьер добавил, что в понедельник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям власти обсуждали вопросы возмещения вреда гражданам, которые получили увечья, вред здоровью. "На это тоже есть выплаты, по 200-400 тыс.", - отметил он.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализировали 666 человек, включая 146 детей. За время паводка в населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.