Люди с севшей на мель в Амурском лимане яхты отказались от эвакуации

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Рыболовецкие катера подошли к севшей на мель в Амурском лимане в Хабаровском крае яхте, но люди отказались с нее эвакуироваться. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Катера дошли до яхты, однако люди отказались от эвакуации. Они решили ждать прилива, чтобы самостоятельно добраться до берега и не бросать судно", - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что пострадавших среди них нет, медицинская помощь никому не требуется. Пробоина небольшая, воды в трюме нет.

Яхта села на мель в Амурском лимане в районе мыса Пуир в Николаевском районе, на борту находятся шесть человек - пять мужчин и одна женщина. Судно, которое находится в 5 км от берега, получило пробоину. В той местности отмечалось сильное волнение на воде, что мешало катерам подойти к яхте.