Владелец группы компаний "Новый поток" отверг в суде подозрения в мошенничестве

"Я не вел хозяйственной деятельности на заводе и не расписывался в получении этих кредитов. Обвинять меня в том, что я как-то завладел этими деньгами, смешно. Я не подписывал документы, я лишь ручался за эти кредиты, а не брал их", - сказал подозреваемый.

"Мы строили предприятие 15 лет и ввели его в эксплуатацию прошлым летом. Стоимость предприятия - $3 млрд, нами было выплачено Сбербанку более $900 млн. Несмотря на санкции и убыточность, мы запустили в работу все цеха и смогли выйти на неубыточность предприятия, мы выплачивали все кредиты. Когда Сбербанк говорит о том, что они потеряли большую сумму, никто не говорит о том, что нам был выдан кредит в долларах, который тогда стоил 30 рублей. Они потребовали уступить место в руководстве, что я и сделал: из семи директоров в руководстве оказались три сотрудника Сбербанка. С ноября прошлого года я уже никак не влияю на работу компании", - сказал Мазуров в суде.

Следствие просит арестовать Мазурова, он подозревается по ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особом крупном размере"). Уголовное дело в его отношении было возбуждено МВД по заявлению главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. ПАО "Сбербанк" признано потерпевшей стороной. Сумма ущерба, согласно курсу ЦБ, составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Защита просит освободить Мазурова под залог в размере 3 млн рублей.