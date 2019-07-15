Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Вологодской области

ВОЛОГДА, 15 июля. /ТАСС/. Авария с участием грузовика MAN и пассажирского микроавтобуса произошла на 602 километре федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Сямженском районе Вологодской области. В результате столкновения пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления МВД России по области.

"Сегодня в 12:35 мск на 602 км трассы М-8 в Сямженском районе произошло ДТП. Водитель грузовика MAN при объезде препятствия, поскольку на трассе ведутся ремонтные работы, выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал навстречу пассажирский микроавтобус Ford Transit. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, но избежать его не удалось. В салоне микроавтобуса находились водитель и шесть пассажиров, пять из них пострадали, они доставлены в больницу с различными травмами", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

По данным ведомства, водитель микроавтобуса и один пассажир от госпитализации отказались. Водитель грузовика не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии.