Суды ускорят рассмотрение дел о выплатах пострадавшим в Иркутской области

ТУЛУН /Иркутская область/, 15 июля. /ТАСС/. Суды Иркутской области ускорят процесс рассмотрения гражданских дел о выплате компенсаций пострадавшим от паводка жителям, которые не были официально зарегистрированы в зоне подтопления, но фактически там проживали. Об этом в понедельник сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"У нас более 1,5 тыс. исковых заявлений в суд [на получение денежных компенсаций], на сегодня 864 положительных решения [по искам уже] принято, дальше надо ускорять [эту работу]. Принято решение с исполняющим обязанности председателя областного суда [о том, что] завтра сюда приедут еще пять судей, чтобы рассматривать эти заявления, надо ускорить процесс самой работы",- сказал Меняйло.

Как сообщалось ранее, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей предоставляются адресно на каждого человека, кто проживал и был официально зарегистрирован в зоне наводнения, включая детей. Вопросы о выплатах гражданам, не имеющим постоянной регистрации, решаются в судах, где заявителям необходимо доказать, что они действительно фактически проживали в зоне паводка.

Меняйло также сообщил, что жилые дома, полностью разрушенные паводком, признают снесенными по акту рабочей группы, то есть без специальной комиссии, чтобы ускорить процедуру оформления и последующих выплат. "Если дом снесен, в принципе, если по формальному признаку подходить, должно быть заключение специализированной организации. Но если его нет, этого дома, то достаточно акта обследования рабочей группы", - сказал Меняйло.

Полпред отметил, что в случае, если дом не разрушен, но точно не известно, пригоден ли он для жилья, нужно привлекать к комиссии специализированную организацию, поскольку "навскидку поступать нельзя". Он также заявил, что люди должны присутствовать при обследовании своего жилья и получить акт обследования, чтобы понимать, почему принято то или иное решение.