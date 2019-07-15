Один из госпитализированных после ДТП в Карелии умер в больнице Ленинградской области

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Один из госпитализированных после ДТП с микроавтобусом в Карелии умер, сообщили ТАСС в понедельник в межрайонной больнице Приозерска Ленинградской области.

"Один пациент, к сожалению, скончался в воскресенье от осложнений", - сказал собеседник агентства.

После аварии на трассе "Сортавала" в Приозерскую больницу доставили пять пострадавших. Одну из госпитализированных - 53-летнюю женщину - перенаправили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Состояние троих человек оценивается как удовлетворительное. "Их жизни ничего не угрожает", - добавили в больнице.

Всего в результате аварии пострадали девять человек. Двоих после осмотра медиков отпустили домой, еще двоих госпитализировали в центральную районную больницу города Сортавала в Карелии, в том числе пятилетнюю девочку, которую затем на вертолете доставили в Петрозаводск. По данным Минздрава Карелии, все они находятся в стабильном состоянии.

12 июля на 168-м км автодороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").