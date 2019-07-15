Одна из пострадавших в ДТП в Вологодской области находится в тяжелом состоянии

ВОЛОГДА, 15 июля. /ТАСС/. Пятеро пострадавших в аварии с грузовиком и пассажирским микроавтобусом на трассе М-8 в Вологодской области доставлены в Сямженскую центральную районную больницу (ЦРБ). Состояние одной из них оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области.

"В Сямженскую ЦРБ доставлены пять человек, взрослые. Одна женщина в тяжелом состоянии. Час назад туда вылетела бригада санавиации, будет решаться вопрос об оказании помощи на месте или о госпитализации пострадавшей в Вологодскую областную клиническую больницу", - сказала ТАСС пресс-секретарь департамента Анна Чхетиани.

Как уточнили ТАСС в Сямженской ЦРБ, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. "Прогноз по троим пациентам благоприятный. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. Сейчас к нам доставили водителя микроавтобуса, будет решаться вопрос по нему, потому что у водителя тоже есть повреждения", - сообщили в больнице.

Авария произошла в понедельник в 12:35 мск на 602 км трассы М-8 "Холмогоры" (Москва - Архангельск) в Сямженском районе. Водитель грузовика MAN, объезжая выставленные при ремонтных работах на трассе препятствия, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit с шестью пассажирами.