Бывший ректор аграрного университета Петербурга признался в хищении денег вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Расследование дела бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова, обвиняемого в растрате денег вуза, завершено. Он признался в хищении более 28 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Ефимов признал вину", - говорится в сообщении. Уголовное дело поступило в прокуратуру Пушкинского района для утверждения обвинительного заключения.

В понедельник Пушкинский районный суд Петербурга также продлил Ефимову арест до 3 августа.

По версии следствия, в 2011 году Ефимов дал указание проректору вуза подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" на 36 млн рублей, зная, что условия контракта выполняться не будут. Деньги в полном объеме были перечислены со счета вуза на счет АНО, Ефимов похитил более 28 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Весной прошлого года по делу о хищении денег вуза гендиректор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько был приговорен к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.