В Оренбургской области из-за природного пожара эвакуировали детский лагерь

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Детский палаточный лагерь "Русские богатыри" эвакуировали из-за крупного природного пожара, действующего в Новоорском районе Оренбургской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Оренбургской области происходит возгорание сухой травы на территории Новоорского района. В превентивных мероприятиях эвакуирован детский палаточный лагерь "Русские богатыри", - сказали в ведомстве.

Информация о пожаре поступила в 15:40 (13:40 мск). С 18:00 (16:00 мск) на территории Новоорского района введен режим ЧС. На некоторых участках пожар локализовали, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.