Суд арестовал двух мужчин за нападение на полицейского в Уфе

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Уфе заключил под стражу двух мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского и хищении его оружия у ночного клуба, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Судом по подозрению в применении насилия опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 31-летнего жителя города Октябрьского и 23-летнего жителя города Уфы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 13 июля сотрудники полиции прибыли к ночному заведению из-за драки между посетителями, в ходе которой один из правоохранителей подвергся нападению, у него также забрали табельное оружие, после чего злоумышленники уехали на автомобиле. "31-летний мужчина подозревается в хищении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ)", - добавили в СК.