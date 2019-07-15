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На территории молокозавода в Тамбовской области произошел пожар

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

ТАМБОВ, 15 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории производственного помещения ООО "Мичурино Молоко" в селе Новоникольское Тамбовской области, сообщили ТАСС в МЧС по региону.

"На территории завода произошло возгорание крыши производственного помещения. Площадь возгорания - 2 тыс. кв. м, на месте работают 17 единиц техники, угрозы распространения огня на соседние здания нет", - сообщили в ведомстве.

По данным оперативных служб региона, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Горит одноэтажное металлическое здание.

Предприятие "Мичурино молоко" входит в структуру ООО "Маслозавод "Дружба", работающего в Тамбовской области с 1997 года. Компания выпускает более 20 видов молочной продукции, которая реализуется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Московской областях. На предприятии работают 65 человек.

 

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