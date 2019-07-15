В ветслужбе причиной гибели пчел в Удмуртии назвали использование ядохимикатов на полях

ИЖЕВСК, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники главного управления ветеринарии Удмуртии выявили в подморе погибших пчел остатки ядохимикатов для обработки полей от вредителей, сообщила в понедельник пресс-служба управления.

В конце июня - начале июля гибель пчел зафиксировали в нескольких районах республики. По данным Минсельхоза региона, погибло менее 1% от всего количества пчелосемей республики. По словам министра сельского хозяйства Удмуртии Ольги Абрамовой, погибло 213 пчелосемей, убыток от этого составил около 3 млн рублей.

"По результатам лабораторных исследований были получены результаты, подтверждающие наличие в подморе пчел остатков инсектицидов, которые использовались для обработки полей и защиты растений от вредителей. На сегодняшний день гибель пчел с признаками отравления установлена на 40 пасеках граждан и индивидуальных предпринимателей, находящихся в 8 районах Удмуртской Республики: в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском районах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с несвоевременным уведомлением владельцев пасек об обработке посевов ядохимикатами одного сельхозтоваропроизводителя оштрафовали.

Ранее в нескольких регионах России зафиксировали случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов. Минсельхоз считает необходимым, чтобы пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба в каждом конкретном случае.