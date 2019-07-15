Власти Ленобласти сообщили о повышении концентрации свинца в почве у озера в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация свинца в почве на берегу озера Сиркиярви во Всеволожском районе Ленинградской области, где ранее было обнаружено химическое вещество, превышена в 1,4 раза, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.

Как сообщалось, сотрудники экологической службы обнаружили химическое вещество на берегу озера 2 июля после обращения местного жителя в экстренные службы с жалобой на неприятный запах в озере. По данным администрации Всеволожского района, вещество имеет белый цвет, а на месте его обнаружения была выжжена трава.

"По результатам проведенных исследований в пробе почвы на загрязненном участке прибрежной полосы озера Сиркиярви во Всеволожском районе Ленинградской области, обнаружены повышенные концентрации загрязняющих веществ относительно предельно-допустимых концентраций свинца в почве в 1,4 раза", - отмечается в сообщении.

Также по результатам исследования проб воды в озере в ее составе выявили превышение содержания органических веществ. Кроме того, вода имеет резкий запах.

Сроки определения типа химического вещества и ликвидации последствий разлива пока уточняются, уточнили ТАСС в пресс-службе комитета.

Сиркиярви - озеро на территории Всеволожского района Ленинградской области вблизи деревни Гарболово. На озере расположены базы отдыха с коттеджами, которые сдают в аренду рыбакам и туристам.