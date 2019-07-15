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Пожар в Новоорском районе Оренбуржья, из-за которого ввели режим ЧС, локализовали

Угрозы распространения огня больше нет

ТАСС, 15 июля. Пожар в Новоорском районе Оренбургской области, из-за которого ранее на территории района ввели режим ЧС, полностью локализовали. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МЧС по региону.

"В 21:27 (19:27 мск) пожар полностью локализован, то есть угрозы его распространения сейчас нет", - сказал собеседник.

Как сообщал ранее ТАСС, режим ЧС ввели из-за природного пожара, в результате которого эвакуировали детский палаточный лагерь "Русские богатыри". В готовность привели вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, пожарный поезд и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Оренбургской области. В Главном управлении МЧС России по Оренбургской области развернули оперативный штаб.

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