Полиция задержала жителя Твери, находившегося в федеральном розыске за растление детей

ТАСС, 15 июля. Жителя Твери, находившегося в федеральном розыске за действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, задержали в Москве. По решению суда он арестован на период следствия, сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД по Тверской области.

"Сотрудниками МВД России задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления в отношении детей. В период с января 2018 года по 4 июля 2019 года мужчина 1977 года рождения, находясь в Пролетарском районе города Твери, в квартире своей сожительницы совершил в отношении ее малолетних дочерей действия сексуального характера, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевших. Кроме того, подозреваемый изнасиловал одну из девочек", - говорится на официальном сайте УМВД.

По данным следователей, узнав, что девочки рассказали обо всем случившемся бабушке, мужчина уехал в неизвестном направлении, был объявлен в федеральный розыск. "Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что он находится на территории Москвы, где накануне задержан полицейскими. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.

Операцию по задержанию подозреваемого проводили совместно подразделения УМВД по Тверской области и Главное управление уголовного розыска МВД России. Уголовные дела, возбужденные по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование" (ч. 4 ст. 132, ч. 4 ст. 131 УК РФ), расследует следственное управление СК РФ по Тверской области.