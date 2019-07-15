В Азербайджане умерла одна из пострадавших при падении ветки дерева

БАКУ, 15 июля. /ТАСС/. Одна из 19 пострадавших в результате падения ветки дерева в городе Шеки на северо-западе Азербайджана скончалась. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

"Получившая тяжелую травму в результате трагического инцидента в Шеки Хатира Агамалиева скончалась, несмотря на усилия врачей, в центральной районной больнице", - сообщили в ведомстве.

В воскресенье днем во дворе Ханского дворца в Шеки сломалась и упала ветка чинары, посаженной в 1530 году. По предварительным данным, причиной стали проливной дождь и непогода. В результате пострадали 19 человек, в том числе двое российских и пять сирийских туристов. Россиянам госпитализация не потребовалась. Четверо пострадавших, в том числе трое сирийских туристов, в тот же день были транспортированы вертолетом в Баку и сейчас проходят лечение в Клиническом медицинском центре. Еще один пострадавший находится в Шекинской центральной районной больнице.

Построенный в XVIII веке Ханский дворец вместе с историческим центром Шеки включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.