Обвинение требует 20 лет колонии для фигурантки дела об убийстве работницы Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Петербурге в рамках прений сторон по делу об убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной потребовала осудить на 20 лет колонии обвиняемую Галину Гусейнову, для второго фигуранта дела - Размика Акобяна - государственное обвинение запросило 7,5 года лишения свободы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в горсуде.

"Требование прокурора для Рамзика Акобяна - 7,5 года исправительной колонии строгого режима, для Гусейновой по совокупности - 20 лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Третьи фигурантом дела является Сеник Нароян. В начале июля он скончался сразу после того, как присяжные в Санкт-Петербургском городском суде признали троих фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Его тело было обнаружили в конвойном помещении горсуда. Полиция проводит служебную проверку.

На заседании в горсуде 15 июля супруга Нарояна заявила, что отказывается от прекращения уголовного дела в отношении ее мужа, так как смерть не является реабилитирующим основанием.

Об уголовном деле

Тело старейшей работницы Мариинского театра было обнаружено в квартире одного из домов по Варшавской улице 21 ноября 2017 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Армении - Размика Акобяна и Сеника Нарояна, а также работницу одной из благотворительных общественных организаций Галину Гусейнову, которая была сиделкой убитой. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Разбой", "Убийство"). 3 июля коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде вынесла вердикт трем фигурантам дела об убийстве Мациной, признав их виновными и не заслуживающими снисхождения.

Из материалов дела следует, что Гусейнова оказывала услуги по патронажному уходу за Мациной и была осведомлена о наличии у нее денег и ценного имущества. По версии следствия, Гусейнова проникла под обманным предлогом в квартиру сотрудницы Мариинского театра, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.

Злоумышленники избили потерпевшую, похитили банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тыс. рублей. После этого Мацина была задушена. В пресс-службе Мариинского театра рассказали, что Мацина работала в библиотеке театра. С блокадных времен она служила переписчиком нотных материалов.