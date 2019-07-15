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СМИ: на юге Франции около 2,7 тыс. человек эвакуированы из кемпингов из-за лесного пожара

По данным телеканала BFM, людей временно разместили в зданиях гимназий

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Около 2,7 тыс. туристов эвакуированы из кемпингов в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции из-за сильного пожара, возникшего в понедельник в лесополосе. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на пожарные службы.

По предварительным данным, пожар вспыхнул около 14:00 по парижскому времени (15:00 мск) в коммуне Аржелес-сюр-Мер. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 19 м в секунду, огонь начал быстро распространяться по местности. По словам мэра коммуны Антуана Парра, пожар в настоящий момент идет в сторону побережья.

Пожарно-спасательные службы эвакуировали из трех кемпингов 2,7 тыс. туристов, которые временно были размещены в зданиях гимназий. В тушении пожара принимают участие десятки сотрудников пожарной службы, борьба с огнем ведется также с помощью двух самолетов Canadair.

Ежегодно в коммуне Аржелес-сюр-Мер, которую часто называют "столицей кемпинга", отдыхает до 150 тыс. человек.

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