Бывшему заместителю губернатора Новгородской области увеличили тюремный срок до 10 лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Срок тюремного заключения уже отбывающего наказание за преступление бывшего заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева увеличили с 8 лет и 10 месяцев до 10 лет. Новгородский районный суд в понедельник признал экс-чиновника виновным еще по одной статье уголовного кодекса РФ - даче крупной взятки в 17 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Новгородской области.

Следователи управления СК РФ по Новгородской области передали в суд материалы очередного уголовного дела экс-чиновника в марте 2019 года. Шалмуев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере"), свою вину он признал. Гособвинение настаивало на увеличении тюремного заключения Шалмуева до 12 лет колонии строгого режима. В 2016 году он уже был осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии за хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дорог.

"Суд признал Шалмуева виновным в преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 291 УК РФ. Путем частичного сложения окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее сторона защиты заявила, что считает увеличение срока для подзащитного слишком суровым наказанием и настаивала на штрафе. Сам Шалмуев во время произнесения последнего слова также отметил, что наказание, которое просила назначить сторона обвинения, считает "несправедливым и излишне суровым".

"Складывая наказания прошу окончательно назначить минимально возможное наказание с учетом прошлого приговора от 24 февраля 2016 года, также учесть наказание, отбытое по первому приговору суда. Прошу учесть мое сотрудничество со следствием, отсутствие отягчающих обстоятельств, состояние здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, характеристики и сведения о составе семьи. Уважаемый суд, я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь и прошу строго не наказывать", - сказал Шалмуев.

По версии следствия, в 2011 году Шалмуев договорился с сенатором Дмитрием Кривицким о передаче взятки в размере 50 млн рублей за содействие в получении полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области. В 2012 году он передал через (водителя сенатора) Вадима Смирнова взятку в размере 17 млн рублей. В феврале 2018 года приговором Новгородского районного суда Смирнов осужден за посредничество во взяточничестве на 3 года колонии общего режима. Кривицкого заочно арестовали в 2017 году, он находился в международном розыске.