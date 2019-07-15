Следователи возбудили дело после убийства семьи из трех человек в Липецкой области

ТАСС, 15 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек, в том числе одного ребенка, в городе Елец в Липецкой области. Второй ребенок из этой семьи выжил, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК по региону.

"По факту обнаружения тел трех человек, в том числе и малолетнего ребенка, с множественными колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Свидетельницей убийства стала 4-летняя дочь погибшей женщины. Девочка была обнаружена в квартире, на ее теле имеются порезы. В настоящее время жизнь девочки вне опасности, ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в квартире дома в городе Елец Липецкой области полицейские обнаружили тела 29-летней хозяйки квартиры, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя. "По предварительным данным, убийство было совершенно днем 14 июля, тогда соседи слышали крики. Предположительно, мужчина нанес смертельные ножевые ранения хозяйке квартиры и ее сыну, а также поранил ее 4-летнюю дочь, после чего покончил жизнь самоубийством", - добавили в СУ СК по региону.

Как уточнили в ведомстве, родители погибшей женщины стали искать ее и вызвали спасателей, чтобы те помогли попасть в квартиру через окно, так как дверь была заперта изнутри. Но спасатели на окне заметили кровь и вызвали полицию.