Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве местного жителя

ТАСС, 15 июля. Суд в Мексике признал россиянина Алексея Макеева виновным в умышленном убийстве местного жителя, которое произошло в городе Канкун в мае 2017 года. Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо.

В ведомстве отметили, что в ближайший вторник, 16 июля, будет оглашен тюремный срок, к которому суд приговорит обвиняемого. Защита Макеева настаивала на том, что смерть 20-летнего гражданина Мексики Карлоса Н. стала следствием необходимой самообороны со стороны россиянина. Однако суд не согласился с этими доводами. В частности, при вынесении вердикта было принято во внимание, что обвиняемый нанес своей жертве многочисленные удары ножом, а также "использовал свое физическое преимущество".

19 мая 2017 года несколько сотен жителей города Канкун пришли к дому Макеева, чтобы выразить недовольство его поведением. Словесный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой был убит молодой мексиканец. Макеев при этом получил черепно-мозговую травму и оказался частично парализован. Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики, в которых россиянин без повода оскорблял граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.