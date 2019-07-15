Омбудсмен Чечни готов вмешаться в историю с вывозом невесты, но не верит в ее правдивость

ГРОЗНЫЙ, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев при необходимости готов вмешаться в ситуацию с 20-летней девушкой, которую якобы насильно увезли в Чечню, чтобы выдать замуж, хотя и сомневается в достоверности этой истории, сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

Как сообщило ранее РБК, родители насильно увезли из Москвы в Чечню двадцатилетнюю уроженку Чечни, чтобы выдать замуж.

"Лично для меня передаваемые подробности очень сомнительны, такие действия по отношению к своей дочери очень строго осудили бы в чеченском обществе. Настолько строго, что на это вряд ли пошли бы в чеченской семье", - передает пресс-служба слова омбудсмена Чечни Нурди Нухажиева.

Также сообщается, что об инциденте Нухажиеву стало известно только из средств массовой информации. "Насколько мне известно, данное происшествие, если таковое случилось, на территории Чеченской Республики не зарегистрировано. Слежу за информацией и при необходимости готов вмешаться в ситуацию", - добавил омбудсмен.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе омбудсмена, правозащитники могут заняться этой ситуацией при наличии заявителя, обращающегося к ним с конкретной просьбой о помощи.

Ранее в интервью ТАСС министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал эту информацию очередным информационным "вбросом" и заверил, что власти региона проведут проверку по данному факту.