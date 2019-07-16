Спасатели нашли одного из сорвавшихся в ущелье при восхождении на Эльбрус альпинистов

ТАСС, 16 июля. Спасатели в Кабардино-Балкарии нашли и передали медикам альпиниста, пострадавшего при восхождении на Эльбрус, судьба его товарища пока неизвестна. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.

В понедельник днем в региональный главк МЧС поступила информация о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су с высоты 3,6 тыс. м сорвались два альпиниста.

"Спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России передали медикам скорой помощи одного из альпинистов с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший 1989 года рождения приехал из Перми.