При взрыве бытового газа в Калифорнии погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате взрыва бытового газа в понедельник во время ремонтных работ в жилом доме в городе Мурриета (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию Southern California Gas, отвечающую за газораспределение на юге Калифорнии.

"Ранее сегодня бригады SoCalGas отреагировали на сообщения о повреждении газопровода, вскоре после того, как бригады прибыли на место происшествия, произошел взрыв. Мы мыслями с семьями и спасателями, которых этот инцидент затронул", - информировала в своем Twitter компания. Она не уточняет, сколько человек погибло и пострадало.

Southern California Gas перекрыла подачу газа в дом, в котором произошел взрыв. По данным телекомпании, единственная жертва являлась сотрудником компании. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. Движение по дорогам около места происшествия временно перекрыто, сообщила городская полиция.