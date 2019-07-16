Яхту "Атлантик" сняли с мели в Амурском лимане

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Катер снял с мели в Амурском лимане в Хабаровском крае яхту "Атлантик", она направилась в сторону Николаевска-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании "Ухта-Пром", задействованной в операции.

"Они хотели сняться с мели с приливом, но не смогли, к ним направили наш буксировочный катер. Яхту - это довольно большая яхта под парусом - отбуксировали на более глубокое место, судно продолжило ход", - сказал представитель компании.

По словам собеседника агентства, помощь людям на борту не требовалась.

Накануне вечером яхта с шестью людьми на борту села на мель в Амурском лимане в районе мыса Пуир в Николаевском районе. Судно, находившееся в 5 км от берега, получило пробоину. На помощь к ним выдвинулись три рыболовецких катера, но сильное волнение мешало им подойти к яхте. Когда до судна добрались, люди отказались от эвакуации, решив не бросать судно.

В "Ухта-Пром" агентству также уточнили, что пробоина у яхты небольшая, работает помпа, откачивающая воду.