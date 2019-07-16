Камчатский полицейский обманул в интернете знакомую иностранку почти на 2,4 млн рублей

ТАСС, 16 июля. Участковый в Петропавловске-Камчатском подозревается в мошенничестве почти на 3 млн рублей. Большую часть этой суммы он украл у иностранки, с которой познакомился в интернете, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, 34-летний мужчина, будучи сотрудником одного из учреждений УФСИН по Сахалинской области, в 2015 году познакомился в интернете с 41-летней иностранкой и на протяжении шести месяцев похитил у нее по меньшей мере 2,38 млн рублей.

Переехав на Камчатку и устроившись в полицию, он в 2018 году, как полагают следователи, незаконно оформил кредитный договор на 205 тыс. рублей. Кроме того, рассказали в управлении, полицейский украл банковскую карту умершего жителя Петропавловска-Камчатского, с которой переводил деньги на свой счет.