Природный пожар в пригороде Улан-Удэ потушен

УЛАН-УДЭ, 16 июля. /ТАСС/. Природный пожар, разгоревшийся 14 июля в пригороде Улан-Удэ неподалеку от поселка Сотниково, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Пожар в Иволгинском районе ликвидирован, площадь, пройденная огнем, составила около 16 га", - сказал представитель ведомства.

14 июля недалеко от поселка Сотниково разгорелся пожар, огонь подошел к населенному пункту. К полуночи огонь удалось остановить в 800 м от домов. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье" в пункты временного размещения - Сотниковскую школу и детскую больницу в Улан-Удэ - эвакуировали более 100 детей и взрослых, включая персонал реабилитационного центра.

К тушению огня были привлечены более 100 человек, порядка 30 единиц техники. По данным РАЛХ, пожар возник по вине местных жителей. Полиция сейчас ведет поиски виновника возникновения лесного пожара.