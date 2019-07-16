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Вьетнамский суд приговорил россиянку к трем годам тюрьмы за организацию проституции

Елена Прокофьева организовала преступную группу, в которую входили две гражданки России и две гражданки Украины

ХАНОЙ, 16 июля. /ТАСС/. Гражданка России осуждена на три года тюрьмы во Вьетнаме за организацию проституции. Как сообщила во вторник газета "Сайгон зяй фонг", 28-летняя Елена Прокофьева была 15 июля признана Народным судом южного вьетнамского города Хошимина виновной в вовлечении в занятие проституцией.

Согласно материалам обвинительного заключения, Прокофьева организовала преступную группу, в которую входили две гражданки России и две гражданки Украины. Они предоставляли за деньги интимные услуги вьетнамским клиентам, которых находила осужденная россиянка.

Деятельность преступной группы была пресечена в январе этого года в результате рейда, проведенного местной полицией по нескольким гостиницам в центре Хошимина.

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