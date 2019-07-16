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Паводок в Иркутской области

Военные закончили разбирать завалы в пострадавшем от паводка Тулуне

Они очистили от последствий паводка 57 га
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© Пресс-служба ЦВО

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Военные завершили разбор завалов в городе Тулуне, сильнее всего пострадавшего от паводка в регионе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

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"Всего подразделения военного округа очистили от последствий паводка 57 га - весь назначенный участок. Военнослужащие разобрали завалы и убрали мусор с улиц, муниципальных земель и подворий. Также инженеры по заявкам местных жителей разобрали более 40 аварийных и принесенных течением домов. Для эффективной работы использовались грейдеры, самосвалы, экскаваторы, которые были переброшены в Иркутскую область из соседних сибирских регионов", - говорится в сообщении.

Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию и так далее. Всего в этих работах задействовано более тысячи военных.

По данным на утро вторника, в Тулуне все еще подтоплено 49 домов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

Теги
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