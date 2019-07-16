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На заводе в Свердловской области произошла утечка едкого химического вещества

Глава Кировградского городского округа Александр Оськин сообщил, что местные жители жалуются на едкий запах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Утечка едкого химического вещества, точный состав которого пока не установлен, произошла на территории бывшего Уральского лесохимического завода в поселке Нейво-Рудянка в Свердловской области, сообщил ТАСС глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

"На территории бывшего лесхимзавода при промывке емкостей произошла утечка вещества с едким запахом, похожим на кислоту. Очень много жалоб на запах от местных жителей. Сейчас на место выехала группа администрации округа, представители МЧС и полиции. Роспотребнадзор возьмет вещество на анализ, установит, насколько оно опасно", - сообщил Оськин.

Он добавил, что пострадавших в результате утечки нет, в медицинские учреждения никто из жителей не обращался.

Нейво-Рудянка - поселок в Кировградском городском округе Свердловской области. В нем проживает более 2,5 тыс. человек. Ранее основным промышленным предприятием Нейво-Рудянки было ОАО "Уральский лесохимический завод". Сейчас завод не действует, площади сдаются в аренду различным коммерческим структурам.

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