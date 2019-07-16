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В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом

В результате ЧП пострадали четыре человека
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 16 июля. Четыре человека пострадали при падении легкомоторного самолета на частный дом в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 07:58 мск поступило сообщение о том, что в станице Новощедринская Шелковского района по неустановленной причине произошло падение легкомоторного самолета на частный жилой дом, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сказали в ведомстве.

Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. Само воздушное судно пострадало незначительно. По данным МЧС, пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в больницу.

Ранее об аварии сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. По его данным, среди пострадавших жильцов есть ребенок.

Обстоятельства случившегося и причины аварии устанавливаются.

В новость внесены изменения (09:06 мск) - добавлены подробности.

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РоссияЧечня
Причиной падения самолета на дом в Чечне могла стать ошибка пилота
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