Пьяный водитель наехал на пешеходов в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате наезда на них машины в селе Зубовка Астраханской области. Водитель был пьян и скрылся с места происшествия, позже его удалось задержать, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла накануне в 22:10 (21:10 мск) в селе Зубовка на улице Совхозной.

"Водитель автомобиля "Ока" совершил наезд на пешеходов, которые шли справа по обочине, после чего скрылся. В результате ДТП девушка 1991 года рождения и ее годовалая дочь, находившаяся в коляске, получили сотрясение головного мозга и ушибы. Аналогичные травмы диагностированы также у 6-летнего мальчика, его брат 2016 года рождения, которого их мама катила в коляске, получил ушиб коленного сустава. Пострадавших доставили в больницу", - сказали в пресс-службе.

В течение часа сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя и задержали его по месту жительства. Мужчина 1976 года рождения отказался от прохождения медицинского освидетельствования, несмотря на наличие признаков состояния алкогольного опьянения. Он рассказал, что во время движения специально выключил фары, чтобы не быть замеченным полицейскими, из-за чего и не заметил пешеходов на неосвещенном участке дороги.

Задержанного доставили в отдел полиции, он привлечен к ответственности за отказ от выполнения законного требования о прохождении освидетельствования и оставление места аварии. По факту полиция проводит административное расследование.