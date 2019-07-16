Причиной падения самолета на дом в Чечне могла стать ошибка пилота

ГРОЗНЫЙ, 16 июля. /ТАСС/. Ошибка пилотирования, по предварительной информации, стала причиной падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Шелковского района.

"Это самолет местного жителя, который занимается выращиванием риса. При взлете пилот не рассчитал и упал на частный дом, где находились четыре человека", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ подтвердили факт падения легкомоторного самолета. По предварительной информации ведомства, пострадали четыре человека. По данным МЧС, пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок. Все они доставлены в больницу.

Следователи проводят проверку после ЧП.