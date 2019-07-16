СМИ: из-за пожара на острове Паг эвакуировали 10 тыс. человек

БЕЛГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Сильный лесной пожар вспыхнул в ночь на вторник на острове Паг (Центральная Далмация) вблизи города Зрче в муниципалитете Новали. Как сообщает во вторник национальное телевидение Хорватии HRT, спасатели эвакуировали из опасного района 10 тыс. человек, пострадавших нет.

Огонь возник около часа ночи в сосновом лесу из одного очага. К тушению огня подключились три пожарных самолета и пожарные из Новали и трех соседних муниципалитетов. Тушение осложнялось сильным ветром. Огонь вплотную приблизился к трассе Новаля - Паг, в результате было прекращено движение по магистрали.

Глава муниципалитета Анте Дабо объявил, что утром огонь был потушен, а спасатели контролируют и проливают опасные места. В настоящее время причины возгорания расследует полиция и пожарные Дабо не исключил, что пожар мог быть устроен намеренно.