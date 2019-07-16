Гражданин США обвиняется в изнасиловании девушки на Кубани

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего гражданина США и 16-летнего подростка, которые обвиняются в изнасиловании девушки в отеле в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, в ночь на 13 июля 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля, расположенного на улице Мичурина, 16-летнего подростка и молодую девушку. По версии следствия, молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера, в ту же ночь ее изнасиловали", - говорится в сообщении.

Потерпевшая смогла убежать и сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

"В настоящее время 16-летний подросток и 19-летний гражданин США задержаны, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения. Назначено проведение судебных медицинской, генетической экспертиз", - уточняется в сообщении.