После падения самолета на дом в Чечне госпитализированы двое пострадавших

ГРОЗНЫЙ, 16 июля. /ТАСС/. Два человека, по уточненным данным, госпитализированы после падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне. Еще трем пребывание в стационаре не потребовалось, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По уточненным данным, в доме было четыре человека. Госпитализированы пилот и женщина из этого дома. Остальные три человека не госпитализированы, размещены у родственников", - сообщлии в пресс-службе.