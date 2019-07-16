После падения самолета на дом в Чечне госпитализированы двое пострадавших

ГРОЗНЫЙ, 16 июля. /ТАСС/. Два человека, по уточненным данным, госпитализированы после падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне. Еще трем пребывание в стационаре не потребовалось, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"По уточненным данным, в доме было четыре человека. Госпитализированы пилот и женщина из этого дома. Остальные три человека не госпитализированы, размещены у родственников", - сообщлии в пресс-службе.
Как рассказали ТАСС в администрации Шелковского района, где произошло ЧП, состояние пилота оценивается как средней степени тяжести, он в сознании. "Также в больнице бабушка, находившаяся в доме. Ей ставят капельницу, никаких травм нет, просто испуг", - отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что утром во вторник легкомоторный самолет упал на частный дом в станице Новощедринская Шелковского района Чечни. По данным МЧС, пилот сломал ключицу, а четыре человека, находившиеся в доме, получили сильный шок. Южное следственное управление на транспорте СК РФ и Южная транспортная прокуратура проводят проверки в связи с инцидентом. Дом получил повреждения и будет восстановлен, сообщили власти республики.