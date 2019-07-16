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Коллегия судей Москвы разрешила возбудить дело в отношении экс-судьи Якубаева

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Москвы дала согласие на возбуждение уголовного дела по факту получения взятки в отношении бывшего судьи Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева, сообщила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила представление председателя СК РФ и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда в отставке Якубаева Руслана Геннадьевича по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сказала она, отметив, что по вопросам хода дальнейшего следствия следует обращаться в СК РФ.

Ранее в отношении Якубаева Следственный комитет РФ проводил проверку.

 

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