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Прекращение дела против Ивана Голунова
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После дела Голунова уволены четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы

Кто именно был уволен, не уточняется
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© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Четверо сотрудников УВД по Западному административному округу столицы уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиненного в покушении на сбыт наркотиков.

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"Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил об увольнении трех сотрудников полиции. "Все трое проходили службу в УМВД по ЗАО Москвы. Они принимали участие в работе по делу Голунова. Все они уволены по отрицательным мотивам", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какую должность занимали экс-сотрудники полиции и чем конкретно они занимались в деле журналиста.

В ГУ МВД не уточнили, кто именно был уволен. 3 июля сообщалось, что на время проведения проверки от должности отстранен начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

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Прекращение дела против Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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