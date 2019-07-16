Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании ВШЭ в центре Москвы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании Высшей школы экономики (ВШЭ) на Мясницкой улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, в целях эвакуации из здания, где расположена в том числе и приемная комиссия университета, проведена эвакуация преподавателей и студентов.

В пресс-службе вуза сообщили, что около 300 человек были эвакуированы из здания.

"Сегодня в 10:13 на электронный адрес Приемной комиссии НИУ ВШЭ пришло письмо, в котором сообщалось о заложенном взрывном устройстве в здании университета на Мясницкой, 11. В этой связи была предпринята экстренная эвакуация всех находящихся в здании людей и вызваны специальные службы. Всего было эвакуировано около 300 человек. Эвакуация прошла в штатном режиме, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

В вузе добавили, что в настоящее время на месте работают специальные службы.

В новость были внесены изменения (13:04 мск) — добавлена информация от пресс-службы вуза.