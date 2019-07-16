Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник продлил срок ареста 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Кудрявцева на три месяца, то есть до 20 октября", - огласил постановление судья. Таким образом, ученый будет находиться в изоляции от общества более года. Его адвокаты обжалуют это решение.

В связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно" все заседания проходят в закрытом режиме. Защита неоднократно просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения (домашний арест или запрет определенных действий), ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Вину ученый категорически отрицает.

Лефортовский суд Москвы также отправил в СИЗО до 5 августа еще одного сотрудника ЦНИИмаш, начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики Романа Ковалева. Его дело также засекречено, ФСБ инкриминирует ему госизмену. Адвокаты Кудрявцева не исключают, что арест Ковалева связан с уголовным делом о госизмене их подзащитного.