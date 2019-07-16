Активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко продлили домашний арест до 20 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко до 20 августа.

"Продлить на один месяц, до 20 августа", - сказал судья. Ранее по решению суда срок ареста был сокращен до 20 июля.

По словам представителя обвинения, основаниями для продления срока ареста является большой объем следственных действий, которые в настоящий момент не завершены, а также "особая сложность" уголовного дела. "Большое количество граждан допрошены. Следователем назначены экспертизы, в том числе лингвистическая, фоноскопическая, требующие большого срока исполнения, экспертных исследований", - сказал представитель обвинения в ходе заседания суда.

Сторона защиты намерена обжаловать это решение. "Будем обжаловать в течение трех суток", - сообщил ТАСС адвокат Сергей Ковалевич. Он пояснил, что ориентировочный срок проведения и окончания экспертиз, из-за которых сторона обвинения требовала продления срока домашнего ареста, середина августа.

Анастасия Шевченко также сообщила, что ее кандидатура выдвинута на участие в выборах в гордуму Ростова-на-Дону, которые состоятся 10 сентября. "Я буду участвовать в выборах, не буду никуда уезжать отсюда, даже если меня попросят. Если позовет следователь, я приду", - отметила она в ходе заседания.

Суд отправил Шевченко под домашний арест на время следствия по делу по ст. 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").