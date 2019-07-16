Тридцать сотрудников московских офисов отравились едой из вендинговых автоматов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В шести административных округах Москвы 30 человек обратились за медицинской помощью в результате отравления, из них 17 госпитализированы. Предполагается, что причиной могла стать еда из вендинговых автоматов в офисах, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в шести административных округах по 20 адресам города Москвы управление Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию. Все заболевшие - взрослые. По состоянию на 16 июля, за медицинской помощью обратилось 28 человек, из них госпитализированы в инфекционные стационары 17 человек. Предварительный диагноз госпитализированных - сальмонеллез", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Позднее ТАСС уточнили, что уже зафиксировано 30 случаев отравления.

В управлении добавили, что пострадавшие связывают отравление с употреблением в пищу товаров из размещенных в бизнес-центрах вендинговых автоматов Healthy food. Эта продукция выпускается в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны компанией ООО "Хэлфи Фуд Продакшн".

Роспотребнадзор нашел на месте многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, не соблюдалась поточность технологического процесса, сырье и готовая продукция хранились вместе, некоторые холодильники были неисправны, и температурный режим хранения продукции не соблюдался. Специалисты нашли просроченную продукцию, часть сырья в цехе не была подписана. На части продукции были проставлены будущие даты или прописаны чрезмерно длинные сроки годности. В итоге Роспотребнадзор изъял около 3 т сырья, которое не было подписано, и готовой продукции и опечатал цех.

Также специалисты ведомства отобрали пробы сырья и готовой продукции, смывы с оборудования и образцы у сотрудников для исследования в лаборатории. В ходе расследования закрыли 15 вендинговых автоматов в офисах и фитнес-центре и кафе Healthy food в ТЦ "Афимолл Сити".