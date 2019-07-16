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В Сочи сорванная ветром крыша кафе упала на провода над железной дорогой

В результате происшествия задерживаются четыре электропоезда

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Металлическую конструкцию с пляжного кафе в Сочи из-за порыва ветра сорвало на контактную группу железнодорожной сети, в результате чего произошла задержка четырех электропоездов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило в 11:20.

"В результате порыва ветра с пляжного кафе сорвало конструкцию из металлопрофиля, которая упала на контактную группу железнодорожной сети. В результате происшествия произошла задержка четырех электропоездов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сообщили спасатели.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. "Движение поездов по одной ветке приостановлено. От РСЧС 19 человек и семь единиц техники, от МЧС России - шесть человек и две [единицы] техники", - уточнили в пресс-службе ведомства.

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РоссияКраснодарский край
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