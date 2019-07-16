Девять человек перевернулись при сплаве на плоту на Кубани

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Девять взрослых человек перевернулись во время сплава на самодельном плоту на реке Кубань, одного из них спасатели ищут вторые сутки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Армавире 14 июля. "Девять взрослых человек без предварительной регистрации мероприятия сплавлялись по реке Кубань на самодельном плоту. Самострой не выдержал нагрузки и перевернулся, в результате все оказались в воде. Восемь человек выбрались самостоятельно, их здоровью ничего не угрожает, судьба одного человека остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются, задействованы спасатели МКУ Армавира "Служба спасения". "Поиски ведутся, каждый день сплавляемся по реке Кубань. Участвуют четыре человека, на одном плавсредстве. Погодные условия пока позволяют вести поиски", - сообщили ТАСС в "Службе спасения".