Жителя Дагестана приговорили к 1,5 года условно за экстремистский комментарий в соцсетях

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил жителя Тарумовского района республики Омаргаджи Магомедалиева к 1,5 годам лишения свободы условно за призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

"Тарумовский районный суд Республики Дагестан признал Омаргаджи Магомедалиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ ["Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"], и приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно без лишения права заниматься определенной деятельностью с испытательным сроком два года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подсудимый вину признал, дело рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что Магомедалиев разместил комментарий к видеозаписи в одной из групп в соцсети "ВКонтакте", содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности.