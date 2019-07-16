Жительницу Челябинска убило упавшим во время урагана деревом

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области устанавливают обстоятельства гибели жительницы областного центра во время урагана. По предварительным данным, на женщину упало дерево, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Ранее Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, местами с крупным градом, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Утром во вторник некоторые местные СМИ сообщили о массовом вале деревьев, однако в МЧС эту информацию не подтвердили: упало только несколько деревьев.

"15 июля текущего года в лечебном учреждении областного центра скончалась 70-летняя местная жительница, которая поступила в больницу с травмами головы и тела. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы при падении на нее дерева во время ураганного ветра около одного из домов в Курчатовском районе Челябинска", - сказал собеседник агентства.

Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления.