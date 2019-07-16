Фигуранты дела об убийстве сотрудницы Мариинского театра получили 7 и 15 лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Горсуд Санкт-Петербурга во вторник огласил приговор по делу об убийстве 93-летней сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, обвиняемую сиделку Галину Гусейнову приговорили к 15 годам колонии общего режима, второго фигуранта дела - Размика Акобяна - осудили на 7 лет колонии строгого режима.

"Суд назначил наказание Гусейновой в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии общего режима. Акобяну - в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Третий фигурант дела - Сеник Нароян - умер в начале июля сразу после того, как присяжные в Санкт-Петербургском городском суде признали подозреваемых виновными и не заслуживающими снисхождения. Его тело было обнаружено в конвойном помещении горсуда. Полиция проводит служебную проверку. В отношении него суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью.

Как сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Петербургу, расследование уголовного дела было осложнено тем, что изначально основная свидетельница Гусейнова, которая впоследствии была привлечена к уголовной ответственности как организатор преступления, пыталась ввести следствие в заблуждение. Но в ее показаниях были выявлены очевидные противоречия, в ходе изучения которых было установлено, что она сразу после убийства встретилась с соучастниками в одном из торговых комплексов на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга. При изучении записей с камер наружного наблюдения и телефонных переговоров соучастников была установлена полная картина преступления в отношении жительницы блокадного Ленинграда.

Об уголовном деле

Тело старейшей работницы Мариинского театра было обнаружено 21 ноября 2017 года в квартире одного из домов по Варшавской улице. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Армении - Размика Акобяна и Сеника Нарояна, а также работницу одной из благотворительных общественных организаций Галину Гусейнову, которая была сиделкой убитой. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ ("Разбой") и ч. 2 ст. 105 УК РФ, ("Убийство"). 3 июля 2019 года коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде вынесла вердикт троим фигурантам дела об убийстве Мациной.

Из материалов дела следует, что Гусейнова оказывала услуги по патронажному уходу за Мациной и была осведомлена о наличии у нее денег и ценного имущества. По версии следствия, Гусейнова проникла под обманным предлогом в квартиру сотрудницы Мариинского театра, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.

Злоумышленники избили потерпевшую, похитили банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тыс. рублей. После этого Мацина была задушена. В пресс-службе Мариинского театра рассказали, что Мацина работала в библиотеке театра. Со времен блокады Ленинграда она служила переписчиком нотных материалов.